No han podido dar el ´zarpazo´

Ciudad de México

Los Tigres de Quintana Roo, equipo de beisbol de la Liga Mexicana, no ha podido darle el zarpazo que captura la atención de la afición en su sede, consideró Francisco San José.

El catedrático en mercadotecnia deportiva de la Escuela de Ciencias del Deporte de la Universidad Anáhuac apuntó que si la novena felina intentó mudarse de sede en meses pasados es porque no ha acabado de capitalizar económicamente su estancia.

"El estar moviendo equipos de una ciudad a otra atenta contra la afición que se queda sin ese equipo y que originalmente lo tenía", explicó San José, "nos demuestra una incapacidad de las personas encargadas de boletaje que no han podido hacer que la gente termine por asistir a los estadios, el conseguir patrocinadores. Creo que es una salida final, pero no necesariamente un buen remedio.

"En Cancún, principalmente, ha faltado el fomentar esa parte del turismo deportivo, impulsar a los aficionados de otros equipos que vayan a visitar a los Tigres. El equipo decidió quedarse y en ese sentido todavía sigue esa parte de que pueda estar en el mapa deportivo, de que se mantenga un equipo con mucha tradición en el beisbol mexicano".

Días atrás se dio un acuerdo económico entre el gobierno municipal y estatal para seguir apoyando a los Tigres apagando el deseo de los directivos de salir de Quintana Roo.

Hay reportes periodísticos que señalan que la contribución oficial anual asciende a 23 millones de pesos para la operación de la novena de Cancún, que llegó al puerto en 2007.

LA CDMX LOS EXTRAÑA

La franquicia felina, añade San José, no puede desaparecer por lo que representa en la liga mexicana.

"Algo que alimenta y fomenta este mito de la industria que supone el deporte es la historia y todas las cosas que hay alrededor, las tradiciones y el hecho de que si hubieran desaparecido los Tigres suponía que ya no habría ´guerra civil´, habría sido tristísimo, sería un recuerdo muy doloroso de algo que ya no va a poder ser.

"Es cierto que no se compara con la ´guerra civil´ de los años en que compartían la sede la la CDMX, pero sabes que aunque esté en Quintana Roo se vive", agregó el especialista.

Aunque ya ha echado raíces en Puebla y en Quintana Roo, un posible retorno a la CDMX no le caería nada mal a la novena bengalí, pues fue donde se creó, posicionó y consolidó la franquicia.

"El haber movido de ciudad a los Tigres fue un tema que quizá les haya pesado deportivamente en el sentido de que la afición en Quintana Roo no terminó por consolidarse y no sé cómo esté la afición en la CDMX, pero ocurre un fenómeno similar a lo que pasa con Atlante, y quizá también con el Necaxa (Aguascalientes), que puede haber un número considerable de fanáticos y en ese sentido sí hubiera sido benéfico", sentenció Francisco San José, catedrático de mercadotecnia deportiva de la Escuela de Ciencias del Deporte de la Universidad Anáhuac.

Por ahora, el rugido de los Tigres seguirá escuchándose en el caribe mexicano.

UN TIGRE-TORO

Desde 2017, la imagen del ex ligamayorista Fernando "El Toro" Valenzuela ha acompañado a los Tigres en su aventura por Cancún, no obstante, el impacto mediático no ha sido el deseado.

"Hay un tema importante en cuanto a la atracción de la afición con respecto a cómo juegan los equipos y qué tan exitosos son obteniendo campeonatos, y hay otra tendencia que te habla que una franquicia es valiosa en sí misma y no por la parte deportiva", explica el catedrático Francisco San José.

"Se puede gestionar bien una marca con necesidad de logros deportivos, en este sentido, sí creo que el nombre de Fernando Valenzuela tendría que ayudarle, por la experiencia de haber visto cómo se manejan los Dodgers, hay que separar que una cosa es el Fernando Valenzuela deportista y la otra el propietario".