No han disparado la inflación el aumento en pollo y aguacate: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el aumento en productos de la canasta básica como el pollo y el aguacate, no han provocado que se dispare la inflación porque hay un control, a través de precios de los energéticos.

"Independientemente de lo que aquí se mencionó del aumento en el pollo, el aguacate, el azúcar, que tiene toda la información Ricardo (Sheffield titular de Profeco), pero lo que ha ayudado mucho para que no se dispare la inflación es que hay control en los precios de los energéticos, y eso no se dice".

Durante su conferencia, en Palacio Nacional, el Presidente dijo que sí no aumenta la gasolina, el diésel, el gas, la luz en términos reales, hay control de la inflación.

El titular de Profeco, Ricardo Sheffield coincidió en que no hay ninguna presión inflacionaria y los precios están estables.

Al cuestionarlo sobre los precios del pollo, Explicó que éste se ha mantenido estable en este año, sin embargo, la producción bajó en los estados de Guanajuato y de Jalisco.

"Lo cual ha hecho que la secretaria de Economía, Graciela Márquez autorice para el segundo semestre cupos de importación de pollo, lo cual garantiza la estabilidad de los precios en el mercado".

El presidente López Obrador dijo que está pendiente de los precios del pollo, porque además de andar preguntando "soy mirón profesional y tengo que estar enterándome".

"Lo bueno de las giras y de la comunicación con la gente. Esto del pollo me lo plantearon en Neza. Hace unos días, fue una asociación de distribuidores de pollo de aquí, de la Ciudad de México, a pedirme que se hiciera algo porque se estaba bajando el consumo, ellos tenían sus expendios y la gente no estaba comprando porque estaba muy caro el pollo".