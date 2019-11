No hacerse víctima, pide legislador de Morena a senadora del PAN

El vicecoordinador de los senadores de Morena, Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, aclaró que la decisión de remover a los presidentes de las comisiones legislativas es responsabilidad de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República con aprobación del Pleno.

No es tema de debate en esta fracción parlamentaria si se retira a la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Kenia López Rabadán, de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de esa soberanía, aseveró y la llamó a "no asumir una actitud de víctima".

En conferencia de prensa, el senador expuso la posición de esa bancada respecto a las acusaciones de la fracción del PAN de que se cometió fraude en la elección de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al no contabilizar dos votos, con lo cual la Rosario Piedra Ibarra no alcanza la mayoría calificada que exige la Constitución.

A la pregunta sobre lo que informó el senador de Morena, Germán Martínez, de que al interior de su bancada se analiza la permanencia de López Rabadán como presidenta de dicha comisión legislativa afirmó:

"Primeramente, no es el tema quitar presidencias a comisiones. Esa responsabilidad la ejerce la Junta de Coordinación Política con la aprobación del Pleno. En este momento no es asunto de debate".

"Yo quiero exhortar a la senadora Kenia a no asumir una actitud de víctima, que no asuma una actitud de que 'va a llegar hasta las últimas consecuencias', no es el tema original del debate. Si ese fuera, pues estaríamos analizando muchas presidencias de comisiones conforme al trabajo que se ha realizado, pero ese no es el tema a discutir", indicó.

Ramírez Aguilar convocó a los senadores del PAN, en particular a Kenia López, a "que no mantenga una postura de mártir, no está en esa propuesta Morena, de ninguna manera; lo único que queremos es que esté el nombramiento de la Presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que se respete la ley orgánica".

También en conferencia de prensa, López Rabadán puntualizó que hay que analizar lo que pasa en el Senado, pues la bancada de Morena, con sus aliados de los partidos del Trabajo (PT) y Encuentro Social, tienen los votos para quitarla de la Presidencia de dicha comisión, por lo que apeló a su ética.

"Ellos tienen los votos para quitarme de la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, espero que por ética lo analicen, porque si por denunciar un fraude, como el que hemos visto todos, van a amagarme con la Presidencia de la Comisión yo no me voy a detener".

La senadora del PAN, Josefina Vázquez Mota y Xóchitl Gálvez expresaron su apoyo a su correligionaria y resaltaron la valentía con la que presentó esa violación flagrante a la Constitución.

"No sólo merece un reconocimiento, es el deber que tenemos todas las senadoras y los senadores, ahora resulta que lo único que nos faltaba era un inquisidor en este Senado de la República, que ha demostrado en reiteradas ocasiones claramente violencia de género para descalificar a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos", precisó Vázquez Mota.