No hace falta ´veneno embotellado´: H. Gatell

Ciudad de México.

Hugo López-Gatell, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aseguró que mantener una alimentación natural, libre de "veneno embotellado" y comida chatarra, hará que ningún virus afecte tanto a la población.

Al participar en el arranque de la Intervención Local de Salud Comunitaria en el Municipio de Berriozábal, Chiapas, el funcionario explicó que actualmente el coronavirus causa grandes estragos en México porque se tiene una gran prevalencia de enfermedades crónicas, causadas por los productos ultraprocesados.

Aseguró que, desde hace 40 años, el modelo que debió seguirse fue el de conservar las condiciones naturales de vida para preservar la salud.

"Si logramos conservar eso, el movimiento por la salud va a ir creciendo, va a ir creciendo, y ningún virus nos va a hacer tanto daño, como nos está haciendo el coronavirus, porque en México tenemos todos esos problemas", sostuvo.

López-Gatell recomendó a la población con diabetes, obesidad o hipertensión cuidarse todos los días para evitar complicaciones.

"Pero no es ir al centro de salud o a la unidad médica rural y que me receten y me salga yo de ahí con cinco medicinas, no. ¿Qué comemos? ¿Cuánta sal le ponemos a los alimentos? Basta ya de sal, los alimentos ya traen su sal. ¿Cuánta azúcar le ponemos a las bebidas? Las frutas ya traen su azúcar. Y, por supuesto, ¿para qué necesitamos veneno embotellado en los refrescos? ¿Para qué necesitamos comer donas y pastelitos y papitas?", indicó.

Agregó que las personas de esa comunidad tienen sobrepeso porque consumen bebidas azucaradas.

"Ustedes no tendrían por qué tener personas con sobrepeso. Si las tienen es porque están comiendo de más, pero no de la alimentación natural, es porque están tomando refrescos o jugos. Les llaman jugos a los que están embotellados, no son jugos, es pintura con azúcar", sostuvo.

El Subsecretario dijo que, además de la alimentación tóxica, los productos ultraprocesados contaminan porque sus envolturas terminan en ríos y lagos o en el Cañón del Sumidero.

"La salud que tiene México sería muy distinta si no nos hubiéramos dejado engañar por esos estilos de vida que vienen en televisión y que se oyen en el radio, y que los vemos en anuncios, como si fuera la felicidad. No", lanzó.

TOMA PROTESTA

Como parte de la iniciativa local de salud, el Subsecretario tomó protesta al Comité Comunitario de Mujeres por la Salud y el Agua, conformado por "guardianas de la salud", encargadas de promover hábitos saludables y proteger los recursos hídricos en su zona.

En su participación, Zoé Robledo, director general del IMSS, afirmó que, a partir del recorrido que hizo el año pasado con el Presidente Andrés Manuel López Obrador en los 80 hospitales rurales del programa IMSS Bienestar, las autoridades del sector diseñaron un modelo de salud diferente, que no estuviera enfocado en la enfermedad, sino en la salud física, mental, social y en el bienestar de las comunidades.