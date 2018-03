No hace falta esperar para divorciarse

Por unanimidad, la Primera Sala de la Corte declaró inconstitucional el artículo 266 del Código Civil de Ciudad de México, que fija un año a partir de la fecha de celebración del matrimonio para poder iniciar el tramite del divorcio.

Desde febrero de 2017, ya estaba vigente jurisprudencia del Pleno del Primer Circuito en Materia Civil, obligatoria para los jueces de lo familiar, que también consideraba que este candado viola el derecho de libre desarrollo de la personalidad.



A diferencia del Pleno de Circuito, donde cinco de los 14 magistrados defendieron el plazo de un año como razonable para proteger la institución matrimonial, en la Corte no hubo disenso sobre su inconstitucionalidad.



"La medida legislativa no persigue una finalidad legítima de conformidad con los límites externos del derecho a libre desarrollo de la personalidad, ni la protección de derechos de terceros o el orden público", señaló la Corte.



"El hecho de que se obligue a una persona a permanecer casada en contra de su voluntad -incluso si esta obligación sólo se impone durante un año- no contribuye de ninguna manera a proteger los derechos de los miembros de la familia".



Desde hace años, la Corte ya había avalado el llamado divorcio exprés, por el cual se eliminó el requisito de argumentar alguna causa concreta para justificar una demanda de divorcio.



La Asamblea Legislativa podría reformar el artículo 266 para introducir un plazo más reducido para pedir el divorcio, incluso de sólo algunas semanas, para probar si el Poder Judicial Federal está dispuesto a tolerarlo, o también lo reprueba como una intromisión en la libertad de las personas.



La Primera Sala se ha caracterizado por su postura liberal, pues se ha pronunciado en favor del uso recreativo de la mariguana, la obligación de los Estados de aceptar matrimonios entre personas del mismo sexo aunque sus leyes no lo contemplen, y en contra del plazo de un año que se fija en algunos Estados a los divorciados para contraer nuevo matrimonio, entre otros temas.