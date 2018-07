NO HABRÍA ´ROTACIÓN´

Moscú, Rusia

La Federación Mexicana de Futbol no tendrá mucho tiempo para reflexionar.

El colombiano Juan Carlos Osorio no cumplió con su cometido, llegar al quinto partido, y a pesar de haber tenido una excelente eliminatoria, en la cual, el Tricolor no sufrió, sus méritos no fueron suficientes. Goleadas en torneos oficiales, no ganar duelos de eliminación directa y fracasar en el Mundial, son causas suficientes para no darle continuidad.

La pregunta es ¿ahora quién debe llegar?

Es notorio, hay una campaña abierta de algunos medios de comunicación por candidatear a Matías Almeyda. El argentino, ex técnico del Guadalajara, se caracterizó por armar un cuadro competitivo, a pesar de los pocos refuerzos que tuvo a su larga estadía, cuadro que, además, fue agradable a la vista con propuesta de juego.

Cinco títulos con el Guadalajara, una Liga, dos Copas MX, una SuperCopa y una Liga de Campeones de la Concacaf, lo ponen como primer lugar de los candidatos. El problema sería... ¿habría consenso de parte de los directivos de Chivas (Jorge Vergara y José Luis Higuera), para negociar?

El segundo candidato natural es Miguel Herrera. "El Piojo" truncó su proceso rumbo a Rusia 2018 por su altercado con el cronista Christian Martinolli, un día después de haber ganado la Copa Oro 2015. Si Decio de María seguía al mando de la FMF, era un hecho que Herrera no seguiría. Durante su "destierro", el técnico hizo buenos trabajos con Tijuana, lo que le valió su regreso al América, donde no ha conseguido el título que lo catapulte de nuevo al Tricolor. Su relación con De Luisa puede ser un punto a favor, pero sus resultados deportivos no se han dado.

Otro candidato que ha sido nombrado, pero no de forma oficial, es el portugués André Vilas Boas. Con el Porto, prácticamente dominó la Liga de Portugal, para después tomar camino a Inglaterra, donde con el Chelsea y el Tottenham no lo hizo mal, pero no consiguió los resultados esperados. Se fue a Rusia, con el Zenit, donde regresaron los triunfos.

Se habla de que, en Europa, gente de la FMF platicó con él.

En septiembre próximo, la Selección Nacional debe estar de pie nuevamente y debe tener un técnico al mando. Hay compromisos comerciales, juegos amistosos que cumplir, uno contra Uruguay y otro contra Estados Unidos en septiembre, en dónde, podría estar dirigiendo nuevamente el colombiano Juan Carlos Osorio. Se avecina una nueva era en la Selección. La era pos Rafa Márquez y Oribe Peralta, quizá también pos Andrés Guardado, y es hora de comenzar con base en un proyecto que sí lleve al ansiado quinto partido.

Otros candidatos

Miguel Herrera

Fecha de nac: 18-03-1968

Lugar: Hidalgo, México.

Trayectoria como DT: Atlante, Monterrey, Veracruz, Tecos, Selección Mexicana,

Tijuana y América.

Matías Almeyda

Fecha de nac.: 21-12-1973.

Lugar: Buenos Aires, Argentina.

Trayectoria como DT:

River Plate, Banfield y Guadalajara.

Jugadores rompen la concentración

Las instalaciones del Dynamo Novogorks han quedado vacías. Desde temprano los jugadores, cuerpo técnico y directivos mexicanos la abandonaron.

Unos en camionetas, en donde viajaban Javier Hernández, los hermanos Dos Santos y Carlos Vela, y otros más sencillos, en taxi, como José de Jesús Corona. También Juan Carlos Osorio y su cuerpo técnico se retiró sin revelar su destino final. Y en el Dynamo, sólo los recuerdos quedan.