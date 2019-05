No habrá venta de plazas, le dice Obrador a la CNTE

CIUDAD DE MÉXICO.

Durante la reunión que llevaron a cabo ayer lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió directamente a la CNTE que no habrá venta de plazas como en los gobiernos anteriores.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario detalló que en el encuentro de ayer el mandatario les expuso que no hay diferencias con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) porque es una organización democrática y lo que piden no es nada de lo que no se pueda resolver.

Sin embargo, el presidente les dejó en claro que no hay venta de plazas en este gobierno, como se realizaba en el periodo neoliberal.

"El que no haya venta de plazas. Eso se daba antes en los gobiernos anteriores, ¿o cuándo fue que empezó eso?, era en el periodo neoliberal que se vendían las plazas; ¿y quién lo permitía?, el gobierno. No sólo lo permitía el gobierno, sino que hasta los dirigentes formaban parte del gobierno. Eso ya no, ya no hay venta de plazas", sostuvo.

El presidente también les expuso a la CNTE que fortalecerá a las normales públicas, además de apoyar a los maestros de comunidades apartadas del país.