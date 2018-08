No habrá ´Quinazo´ contra Deschamps

Ciudad de México

La eventual secretaria de Energía (Sener), Rocío Nahle, aseguró que en el próximo gobierno federal no habrá ni "Quinazo" ni persecución al estilo de Elba Esther Gordillo contra el líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), el senador Carlos Romero Deschamps.

Tras una breve reunión con Andrés Manuel López Obrador en la casa de transición, la también senadora electa por Morena aclaró que el triunfo del tabasqueño será un cambio de régimen pero no una cacería de brujas.

- ¿Romero Deschamps va a ser la Elba Esther o "La Quina" de este gobierno?

- No, a ver yo creo que debemos entender todos los mexicanos que el triunfo que se le dio a Morena y al licenciado Andrés Manuel López Obrador es precisamente para un cambio de administración, un cambio de régimen, un cambio de cómo se hacían las cosas y eso es lo que estamos haciendo".

Y dejó a los trabajadores del sindicato petrolero decidir quién será su próximo dirigente y el futuro de Romero Deschamps, por lo que respetarán la organización sindical.

"Los trabajadores tienen que resolver cuál es la situación del señor (Romero Deschamps) y los trabajadores tienen que ver que no son los mismos tiempos, que va a haber autonomía para ellos y ojalá que ellos resuelvan lo más inmediato posible", expresó.

Sin embargo, lo que la próxima titular de Energía sí confirmó es que ya no se entregarán las partidas de comisiones ni las partidas de contratos que se tenían.

"No sabemos de cuánto es. Hasta que nosotros recibamos los datos oficiales vamos a dar números oficiales", expuso.

A pregunta expresa sobre si se ha reunido con Romero Deschamps, Nahle García lo negó, de manera contundente, y agregó: "Si no me he reunido con el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell".

Sin embargo, aceptó que ya hubo una "conversación de respeto" entre López Obrador y Coldwell sobre el traslado de la Sener a Tabasco, además de que tienen la invitación del actual presidente, Enrique Peña Nieto, para preparar la descentralización gubernamental.

Dicho cambio debe ser paulatino porque, dijo, el virtual presidente electo los invitó a que dialoguen con los trabajadores sindicalizados y de confianza, una vez que le entreguen la constancia como presidente electo.

Respecto al sindicato petrolero, Rocío Nahle aseguró que el gobierno venidero será muy respetuoso de todas las organizaciones sindicales y su autonomía, por lo que confió en que los propios trabajadores resuelvan sus problemas internos.

"Porque ya el dispendio, los recursos que fluían, tanto de las empresas como de los sindicatos, ya no va a ser, ya no va a ser", destacó.

La futura funcionaria opinó que es la misma postura que pide a los petroleros sobre su líder sindical, Carlos Romero Deschamps, quien ha sido acusado penal y administrativamente y se ha reelegido, de manera anticipada, en seis ocasiones.