No habrá procesiones por la falta de tiempo

"Por la experiencia de la Semana Santa del 2020 no programamos nada como en años anteriores, no hicimos viacrucis públicos en las calles, no programamos las misiones que tenemos en los sectores en la parroquia, trabajo pastoral grande en público no lo hicimos... precisamente porque no teníamos nada en claro acerca de la Secretaría de Salud.

"Viene esta nueva normativa, pero nosotros no podemos actuar, ya es muy próximo para hacer misiones; nosotros -el Santuario, el consejo y todos los grupos- programamos de acuerdo con lo que podemos, de acuerdo a lo que se permite, y a pesar de que sí hay permiso de viacrucis, de procesiones públicas, para nosotros es muy pronto organizarlo... no se va a hacer", en su lugar el Santuario de ´Nuestra Señora de Guadalupe´ habrá de llevar a cabo una procesión dentro de los terrenos parroquiales la cual será retransmitida a través de medios electrónicos.