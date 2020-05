"No habrá pleitos con estados que no sigan el plan de reapertura": AMLO

Ciudad de México .

En medio de las diferencias públicas entre la Federación y los gobernadores, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no habrá pleito ni controversia con los estados que no se apeguen al plan de reapertura económica.

"Si hay una autoridad municipal, estatal, que de acuerdo a las características propias de cada región, de cada estado, decide que no va a acatar este plan, no habrá controversia, nos vamos a pelearnos, no vamos a dividirnos, no vamos a apostar a la separación", aseveró.

"Aunque el plan ha sido consensado de manera general también admite la discrepancia, el derecho a disentir".

A dos días de emitir un decreto para mantener al Ejército en las calles en labores de seguridad pública, el mandatario advirtió que no se hará uso de la fuerza para conseguir que la población cumpla con las medidas sanitarias y de reapertura gradual.

"También es importante que mantengamos la postura de no imponer nada, que no haya medidas coercitivas, como se decidió desde el principio, la apuesta es esa. Nuestro pueblo es muy consciente y participativo", dijo.

"Estamos en un momento estelar de la democracia en México, por eso no vamos, en esta etapa, a variar, es decir, no van a aplicarse medidas coercitivas, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Este plan es de aplicación voluntaria, primero, confiando en la responsabilidad de la gente y también garantizando las libertades, libertad para todo, en lo más amplio posible".

Tras informar los detalles del plan de reapertura a "la nueva normalidad", López Obrador no permitió preguntas durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, pero pidió a los medios de comunicación difundir las nuevas medidas.

También instruyó a la vocería de Presidencia garantizar la repetición de la conferencia en la que participaron Secretarios de Estado y Gobernadores de Morena, PRI y PAN.