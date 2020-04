No habrá otro plan; me seguirán países.-AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.

Respecto a los cuestionamientos al plan que presentó ayer, López Obrador insistió en que está pensado para proteger, darle preferencia a los que menos tienen, a la mayoría, aunque no se dejará de escuchar a los sectores económicos más representativos del País.

"Sí escuchamos bastante, lo que pasa es que nosotros decidimos que el plan proteja primero a la mayoría, entonces ya no va a haber otro porque estaba yo viendo en las redes algunos que decían: '¿Dónde está el plan? No escuchamos nada'. Por eso quise empezar con este resumen, 22 millones de beneficiarios, 2 millones de créditos en 9 meses, 2 millones de nuevos empleos, porque no escucharon nada", advirtió.

"Y los más condescendientes con nosotros, los que no actúan de mala fe o no son del bloque conservador, como también todavía traen la influencia de lo que eran los planes de choque, como le llamaban los planes emergentes, algunos pusieron: 'Bueno, el Presidente dio a conocer los lineamientos generales, pero ya en esta semana el Secretario de Hacienda va a puntualizar, a desglosar, las medidas, vienen otras medidas'.

No. Ya, es esto, solamente que esto, objetivamente, no funcionara, pero no nos adelantemos, no descalifiquemos". -¿Entonces sí habría una posibilidad (de un nuevo plan) en caso de que no funcionara?, se le planteó. "Ah, sí, claro, este es un método que siempre aplicamos, vamos corrigendo, tenemos capacidad para rectificar, no caemos en la autocomplacencia, más cuando está de por medio el interés general, pero nosotros estamos optimistas y pensamos que esto es lo más conveniente y no queremos abrirle la puerta a los corruptos", respondió.

El Mandatario incluso aseguró que su propuesta será un modelo a seguir para otros países. "Nosotros estamos pensando incluso, estamos pensando que va a ser un modelo a seguir". -¿Para otros países?, se le cuestiónó. "Para otros países, lo que estoy viendo es que se está derrumbando el modelo neoliberal (...). El coronavirus precipitó la caída de un modelo fallido, por eso la crisis mundial. No es posible que afecte tanto una pandemia en lo económico, en lo social.

¿Por qué afecta más de la cuenta una pandemia así? Aaah, porque resulta que, entre otras cosas (...), se dejó de invertir en lo social, se privatizó la salud, hay países que no tienen servicios públicos para la población, a ellos les pega más", expuso. "Todo esto es lo que está evidenciándose y es una contradicción, un absurdo, el que se quiera enfrentar esta crisis con las mismas recetas de siempre, tiene que haber cambios".

López Obrador pidió no ser visto con malos ojos, porque es cuestión de "juicio práctico" y no por "carga ideológica", ya que no se puede seguir aplicando la política neoliberal, que dejó una situación de inseguridad, de violencia y de desigualdad. "Ayer dije cuál era la fórmula, privatizar ganancias y socializar pérdidas, entonces ya no, eso no se puede seguir aplicando".