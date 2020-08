No habrá más recurso, Obrador a los gobernadores

Ciudad de México.

La respuesta presidencial a los gobernadores que exigen revisar el Pacto Fiscal y, con ello, presupuesto ocurrió hoy: no habrá más recursos.

Esa fue la posición presidencial, a cinco días del encuentro con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), recomendando a sus integrantes que ahorren evitando la corrupción.

"Lo mejor es que se ahorre, que haya austeridad, que se combata la corrupción. Si no hay corrupción el presupuesto alcanza. Hay que hacer más con menos y también que se reactive la economía para que haya más crecimiento, más recaudación y esto permite que haya una mayor derrama a los estados y municipios, y hay acuerdos, hay entendimientos".

López Obrador dijo que hay entidades en las que el 95% del presupuesto es de participaciones federales, y aseguró que a todos se les han entregado los recursos conforme a la ley, de manera que no pueden pretextar que no hacen obra culpando a su gobierno de no entregar dinero.

Aunque anticipando que será difícil logren un acuerdo para una nueva fórmula de distribución de recursos, dijo que en su caso la apoyará.

Para el mandatario, desde la última reforma a la ley de Coordinación Fiscal, en efecto, hay estados que reciben menos recursos y que aquellos que reciben más no estarán de acuerdo en que se modifique y añadió:

"Entonces, no puedo obligar a ningún gobernador (a que acepte un cambio), no es el tiempo de antes (para imponérselos)".

El titular del Poder Ejecutivo advirtió que seguía refiriéndose al asunto del envío de participaciones a los estados para evitar que lo culpen por la falta de presupuesto y reiteró que se trata de un tema sobre el que no debe perderse de vista que ocurre de cara a las elecciones de 2021.