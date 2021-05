No habrá descuentos a docentes sin vacuna

"Vamos a dejar en claro que no hay ninguna instrucción ni de retener pago, ni de hacer descuentos a un maestro por no vacunarse, la prevención del Covid-19 es algo muy diferente a lo de su jornada, esto de aplicarse o no la vacuna fue una decisión personal, por lo que descarto totalmente que vayan a existir consecuencias negativas en contra de los que no aceptaron".

Las versiones de los descuentos comenzaron a circular a través de aplicaciones de mensajería instantánea, advirtiendo que, los docentes tenían la obligación de vacunarse para regresar a clases, y que de lo contrario enfrentarían consecuencias económicas.

Por ello Gámez Zúñiga para dar mayor tranquilidad al magisterio, afirmó que vigilarán los pagos próximos y que atenderán cualquier queja relacionada a los atrasos o posibles descuentos.

La vacuna que se aplicó a los docentes de Reynosa, ejidos y municipios cercanos, fue la CanSino de una sola dosis, distribuida en varios municipios de Tamaulipas.

La aplicación de este antídoto fue propuesto por el gobierno federal, como parte de un proceso con el que se busca reactivar las clases presenciales en medio de la pandemia, y aunque los planes están en curso junto con los comités de evaluación, hasta el momento no existe fecha. "Hubo una muy buena respuesta a la campaña de vacunación, casi 16 mil maestros respondieron, entonces ahorita lo que queda es esperar una instrucción de las autoridades, que nos garanticen las condiciones, porque no solo es la vacuna, hay otras circunstancias alrededor que debemos vigilar", concluyó Gloria.