No habrá corrupción... tampoco programas

Ciudad de México.

La desaparición de 109 fideicomisos que amparan casi 68 mil 500 millones de pesos convertirá a la Tesorería de la Federación en la gran caja del gobierno federal, la cual, hasta el momento, carece de reglas de operación para redistribuir dichos recursos.

Acabará con la opacidad en que algunas de estas figuras se han mantenido, pero también, la concentración del dinero tendrá otras consecuencias, por ejemplo: elimina el seguro de depósito de clientes de cajas de ahorro, afectará la operatividad y continuidad en investigaciones de científicos, dañará la mejora de aduanas, dejará sin garantía a pequeños empresarios y medianos empresarios y disminuirá el circulante de la banca privada.

Con efectos de claroscuros, el analista Mario Di Costanzo señala lo anterior pero también aclara que no hay un ahorro en su eliminación, sino un "cambio de bolsa" del dinero con efectos negativos.

En defensa de la desaparición, el presidente Andrés Manuel López Obrador, asegura que "el dinero no va a desaparecer, no van a dejar de recibir recursos quienes tienen derecho. Lo que se está buscando es que no haya corrupción, que haya transparencia".

La doctora Brenda Valderrama, integrante del Colectivo ProCiencia, que aglutina a 300 investigadores de todo el país, y quien aboga por la no desaparición de los fondos en ciencia y tecnología, rechaza malos manejos y sostiene que "sin estos recursos ...entraremos a una espiral que nos podría llevar, no sólo a la pérdida de competitividad internacional, sino también a la fuga de talentos y pérdida de infraestructura científica".

Desde 2018, el Centro de Análisis e Investigación Fundar alertó sobre "la complejidad técnica" de los fideicomisos, permitiendo un manejo discrecional, poca transparencia y limitada rendición de cuentas. "Esto también explica que se usen como instrumentos para desviar recursos públicos", establece en su estudio Fideicomisos en México, el arte de desaparecer dinero público.

LOS VIEJOS MANEJOS

Las dudas sobre el manejo financiero de los fideicomisos y su intención de acabar con ellos no son nuevas.

En 2001, con el panista Vicente Fox al frente del país, existían mil 165 fideicomisos, los cuales manejaban recursos por 615 mil 415 millones de pesos, según el documento confidencial de la Dirección de Fideicomisos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico, fechado el 28 de junio de ese año.

En 2004 y fuera de la Presidencia de México, el PRI pidió desde la Cámara de Diputados la extinción de algunos y reglas claras para otros en su manejo de recursos. Incluso, la oposición que hoy es gobierno la secundó en aquel momento a través de la entonces diputada federal Dolores Padierna.

Y es que el PAN había contribuido al incremento de dichas figuras financieras. Tan sólo en sus primeros tres años de gobierno, Fox había creado 140 nuevos fideicomisos. Durante el sexenio de Felipe Calderón y ante la denuncia constante de la Auditoría Superior de la Federación de no poder revisar las cuentas de dichas figuras financieras, se eliminó el secreto bancario para aquellos fideicomisos que recibieran recursos federales.

No obstante que se redujo el número de fideicomisos, el monto que éstos manejan no difiere en mucho. Por ejemplo, hace 19 años había mil 164 fideicomisos con un saldo de 615 mil 415 millones de pesos; hoy, existen 374 figuras con 772 mil 63 millones de pesos, según un estudio de Fundar.

Hoy la tónica tampoco es eliminar los montos, pues se extinguen 109 fideicomisos, pero el dinero se mantendría. Lo que hoy cambiará, en caso de que el Senado de la República ratifique el martes 13 de octubre lo avalado el jueves 8 por la Cámara de Diputados, será la forma de disponer de los 68 mil 478 millones de pesos que representan.

CONACYT, 91 FONDOS

De los 109 fideicomisos o fondos eliminados, 91 pertenecen al sistema Conacyt y equivalen a poco más de una tercera parte del dinero que se irá a la Tesofe: 28 mil 114 millones de pesos.

Los fondos están divididos en tres rubros. Uno es el que aglutina a 26 centros de estudios en el país, como, por ejemplo, el Instituto Mora o el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). A ellos les corresponden 784 millones de pesos y se destina exclusivamente para quienes ahí laboran.

Otro rubro lo integran los llamados fondos mixtos. Son 35 y están conformados por recursos del Conacyt y son manejados junto con estados o municipios. Su monto es de 4 mil 282 millones de pesos. A estos pueden acceder los 30 mil investigadores del país. Pero hay que aclarar que sólo 10% se ha usado en beneficio de tan sólo mil científicos, quedando fuera otros 29 mil.

Una tercera división –la más fuerte por la suma que alcanza– aglutina los fondos sectoriales con Conacyt; es decir, los que están vinculados por alguna de las secretarías de Estado.

El que más recibe recursos es el fondo Sectorial Hidrocarburos, con 16 mil 501 millones de pesos, y es para hacer estudios relacionados con la exploración, extracción y uso de los hidrocarburos; le sigue el fondo sustentable energético, con 3 mil 506 millones de pesos, destinados a la investigación en el sector eléctrico. En ambos casos, la mayoría de los beneficiados son centros educativos o el Instituto Mexicano del Petróleo. Pocos son los recursos que se van a empresas, según el padrón que tiene la Secretaría de Energía.

Otros 37 fideicomisos más, entre los que destaca el de atención a derechos humanos y periodistas, deportistas de alto rendimiento y cine, suman 6 mil 547 millones de pesos.

Todos los anteriores suman 91 fondos o fideicomisos.

DE ÚLTIMA HORA

Sin embargo, hay otros que se sumaron de última hora y que alcanzan el grueso de la suma que regresará a la Tesofe: 40 mil 363 millones de pesos.

Aquí se encuentra el Fondo de Desastres naturales (Fonden) con 6 mil 861 millones de pesos. Al estar en la Tesofe significa que ésta será la que licite la adquisición de bienes para suplir los daños que provoque un huracán, por ejemplo.

Esta también el fondo de la financiera rural, que tiene 12 mil 563 millones de pesos. Hasta 2018 era manejado por Banorte. A este caso se refirió el presidente López Obrador cuando dijo que bancos que "jinetean" el dinero. Sin embargo, este fondo ya está en Nacional Financiera, es decir, en la banca de desarrollo.

Otra figura importante que se eliminó es el Fondo Minero, que tiene 7 mil 463 millones de pesos. Este se conforma con 6.7% de las utilidades de las empresas mineras y se entrega a estados y municipios que cuentan con dicha actividad, y una vez que les llega el dinero desde la federación la depositan generalmente en banca privada.

Está también el fideicomiso para mejorar los medios informáticos y control aduanero, el cual recibe los pagos por derecho de trámite aduanero, mismos que se deben utilizar para el mejoramiento de las aduanas; este suma actualmente mil 871 millones de pesos. "Vamos a ver si Estados Unidos, ahora que tenemos el nuevo tratado de comercio, está de acuerdo en que desaparezca el fondo con el que se controlan las aduanas", dice Di Costanzo.