No habrá clases el lunes por Super Bowl

Laredo, Tx.

No habrá clases este lunes en la educación básica de Laredo, Texas y el condado de Webb, con motivo del marcado ausentismo que ocurre en las escuelas locales el día siguiente al "Super Bowl", es el tercer lunes que se repite esta suspensión de actividades en los centros educativos. Laredo y la región quedará paralizada hoy con el evento del Super Tazón de Fútbol Americano de la NFL.

Se suspendan las clases el lunes 3 de febrero, debido a la falta de control en la ingesta de alcohol. Las autoridades, como LISD, simplemente lo declara como "día feriado" o District Holliday, mientras que UISD dice que habrá "Día de Desarrollo Profesional de todo el Personal del Distrito Escolar Independiente Unido (UISD)", al menos ese fue el comunicado en su información oficial proporcionada a la prensa.

Los distritos escolares pierden apoyos estatales y federales si tienen marcado ausentismo en sus escuelas, administrativamente es mejor no tener clases, para no reportar elevado número de faltas.

Extraoficialmente obedece al marcado ausentismo de alumnos pues sus padres no los llevan a clases, porque no se levantan, es por ello que las escuelas de educación básica no tendrán clases este lunes 3 de febrero, como ocurrió el lunes 4 de febrero de 2019 y el lunes 2 del mismo mes en el año 2018.

La Policía de Laredo tendrá su operativo de "cazar" conductores alcoholizados, desde temprana hora y ni que decir por la noche, al término del juego entre Jefes de Kansas City y 49´s de San Francisco en Miami, Florida.

La Fiscalía de Distrito que dirige Isidro Alanís, ofrece su acertado operativo de ´Conductor Designado´, como desde hace 11 años, que consiste en taxi gratis a los automovilistas intoxicados, o sea, que hayan bebido alcohol, pues están impedidos para manejar, con más de dos cervezas o tragos.