No habrá cierre de frontera sur: Segob

Mérida, Yuc.

No habrá cierre de la frontera sur, aseguró la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Expresó también que las caravanas migrantes que están buscando llegar a Estados Unidos de manera ilegal, entrando por México, son una realidad.

"A mí que no me vengan a decir los hondureños que no se están formando caravanas. Ahí están las caravanas. No son ficticias, son una realidad. Hoy mismo está entrando una nueva caravana a nuestro país por el Suchiate", señaló.

Sostuvo que hasta ahora México no tiene contemplado cerrar su frontera sur, pero que sí se busca registrar a todos los migrantes; ya que el país se caracteriza por su hospitalidad, sostuvo.

La representante federal expuso que es una realidad la situación que se está dando en la frontera sur del país.

"Si bien no se llegó a reunir lo que las redes sociales habían dicho que era una ´Caravana Madre´ lo cierto es que hay caravanas permanentemente", dijo.

Sánchez Cordero agregó que en Chiapas hay alrededor de tres mil centroamericanos que se han quedado luego de ingresar con las diferentes caravanas.

A la vez, subrayó que México da albergue a 2 mil 800 migrantes.

Los registramos, les estamos dando atención médica y ahora como la migración, sobre todo las caravanas se están conformando de manera distinta, antes eran jóvenes solteros, hoy son familias", puntualizó.

También, señaló que una problemática constante es poder dar atención médica a menores, por lo que se tiene que otorgar condiciones distintas para las estancias en los albergues.

"Estamos promoviendo el refugio en México, el asilo en México y con (las secretarías) de Bienestar, Educación y Salud, estamos coordinados para proporcionarles también empleos", dijo.

De igual manera, recalcó que precisamente este siglo es el de las migraciones, debido a que durante décadas países primermundistas e industriales explotaron a otros sub-desarrollados.