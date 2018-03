NO HABRÁ CAMBIOS

Kuala Lumpur, Malasia

Ni la salida de Decio de Maria de la Femexfut, ni el rechazo de las ciudades de Vancouver, Canadá, y las estadounidenses Minneapolis y Chicago, perjudicarán el plan de Estados Unidos, México y Canadá para recibir la Copa del Mundo del 2026, sostuvieron los representantes de las federaciones en Asia.

“Yo no veo cambios sobre el proyecto o de nuestros objetivos. Sunil (Guliati, ex presidente de la Federación estadounidense) ya se fue y yo me iré después del Mundial, pero el plan no va a cambiar, nos han pedido que trabajemos y logremos el proyecto de la Copa del Mundo”, expresó Decio de Maria en conferencia vía telefónica.

Representantes de las Federaciones de México, Canadá y Estados Unidos se reunieron en Asia para presentar el plan para albergar en conjunto el Mundial de 2026, en la que reafirmaron la repartición de duelos a pesar de la renuncia de tres ciudades.

México y Canadá recibirán 10 encuentros mientras que Estados Unidos lo hará con 60.

“Es la mejor mezcla entre ciudades y juegos. La repartición que presentamos a la FIFA francamente refleja los recursos de las tres ciudades. En Estados Unidos estamos bendecidos por tener muchos recursos en cuanto a infraestructura y por eso tenemos en la mesa 60 juegos”, expresó el el presidente de la Federación Estadounidense de Futbol, Carlos Cordeiro.

El dirigente sentenció que la apuesta ya está sobre la mesa por lo que no espera cambios si es elegida para la Copa del Mundo de 2026.

En la conferencia también estuvo presente el presidente de Canadá Soccer, Steven Reed.