´No habrá autoritarismo´, compromete López Obrador

Ciudad de México

Ante la petición del Comité del 68 de reabrir la Fiscalía Especial para Movimiento Sociales y Políticos del Pasado, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, instruyó a que se revise esa situación.

"Qué esa comisión la atienda Alejandro Encinas que va a ser subsecretario de Derechos Humanos, que revise en qué situación está la fiscalía para que ellos resuelvan, la Secretaría de Gobernación, que dicho sea de paso ya no será la misma de siempre", afirmó.

Al dejar una ofrenda y hacer una guardia de honor en la estela en honor a los estudiantes asesinados en 1968, el Comité del 68 le hizo un sentido reclamo por la instalación de vallas, además le pidieron que reabra la comisión que cerró al final del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

"Por eso respetuosamente le pedimos licenciado López Obrador, que por favor considere la restitución de esta Fiscalía que fue cortada cuando tenía 54 averiguaciones previas para consignar y que fue desaparecida por Calderón en el último día de su mandato y que impidió que la Fiscalía (especial para movimientos sociales y políticos del pasado) continuara en el proceso de seguir los procedimientos para sancionar a los responsables de la matanza en las esta Plaza de las Tres Culturas, aquí en Tlatelolco", pidió Víctor Guerra del Comité del 68.

Ante su futuro Gabinete en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, López Obrador empeñó su palabra para que jamás se dé -en su gobierno- la orden a las fuerzas armadas, la Marina, al Ejército, a ninguna corporación policiaca, para reprimir al pueblo de México.

"No va ha haber autoritarismo", expresó el presidente electo quien también garantizó que nunca se utilizarán a la fuerza armadas para resolver conflictos, diferencia, protestas sociales, "es el juramento que nosotros hacemos, no al uso de la fuerza, no reprimir al pueblo".

Afirmó que buscará la paz y que la palabra guerra se borre del lenguaje del nuevo gobierno.

"Está ya suprimida el utilizar ese término (guerra), ya no va a haber guerra en México, nunca más va a haber guerra, vamos a atender las causas que han originado la inseguridad y la violencia", enfatizó.

El Estado sigue sumando víctimas, dice Comité del 68

Félix Hernández Gamudi, representante del Comité del 68, lamentó que los esfuerzos del Movimiento Estudiantil de 1968 no hayan podido evitar que las víctimas de la violencia que ejerce el Estado se sigan sumando, a 50 años de la masacre del 2 de octubre en Tlatelolco.

"A pesar de todos nuestros esfuerzos las víctimas de la violencia del Estado se siguen sumando, los padres lloran a sus hijos y la patria se llena de vergüenza y de horror", señaló durante su participación en la sesión solemne por el 50 aniversario del Movimiento Estudiantil, que se lleva a cabo en la Cámara de Diputados.