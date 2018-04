No habla ´Borita´ de traición a Puente

Daniel Alcántar no quiso entrar en la polémica de si traicionó o no a Rafael Puente del Río.

Cuestionado sobre las críticas en su contra por tomar la dirección técnica de los Lobos BUAP tras el cese del timonel que ascendió al equipo a la Primera División, el "Borita" salió por la tangente.

"Lo único que puedo contestar es que desde que fui jugador estoy limpio, siempre he sido una persona respetable y me voy a mantener al margen de esa pregunta que me haces", contestó.Además, Alcántar aseguró que los jugadores están comprometidos y lo respaldan en la búsqueda de la permanencia.

"Me siento bien, con el apoyo de los jugadores me siento perfectamente y hemos trabajado eso, son retos en la vida.

"De la misma manera están comprometidos, de una u otra forma se vio contra Cruz Azul. Con 10 hombres, se mataron los chavos y yo me quedo con eso para el juego", expresó.

Alcántar formaba parte del cuerpo técnico de Rafael Puente del Río, quien fue cesado por la directiva universitaria a cuatro juegos de que concluyera el Clausura 2018.