No gusta a Marchesín el VAR

Ciudad de México

Más allá de que Agustín Marchesín condenó que México sea el único país en el que el futbolista no puede dialogar con el árbitro, le disgusta la implementación del Video Assistant Referee (VAR) en la Liguilla porque a su juicio atenta contra la esencia de este deporte.

“Considero que lo más lindo que tiene el futbol es la picardía, el jugador inteligente y que sabe jugar ganar una jugada. Siempre en el futbol se privilegió al jugador inteligente o al que saca algo de partido extra, eso se perdería, a mí no me gusta, pero no soy quién para decir si es bueno o malo”, mencionó el portero del América antes de partir a San Diego, sede del amistoso del sábado contra Xolos.

En el anterior partido de Liga, las Águilas perdieron el invicto. “Marche” consideró la caída ante Toluca como un cachetazo a tiempo ya que aún no están en fase decisiva.

No obstante, el partido fue muy polémico y Miguel Herrera acusó al silbante de ensuciar el partido y de influir en el marcador.

“Del árbitro no hablamos, no se puede hablar del árbitro, es el único país en el que no se puede hablar del arbitraje. Creo que está mal, el árbitro tiene que interactuar sí o sí con un respeto, pero si llegas con el árbitro y te mira de arriba abajo, como jugador te sientes mal y más siendo extranjero”, comentó Marchesín.

Consideró exagerada la roja a Miguel Herrera, quien no estará en la banca el 31 de marzo contra Cruz Azul.

“Es un técnico que su presencia es muy importante para nosotros que lee muy bien el partido y nos indica desde la banca. Vamos a ver si puede estar o no, sería muy importante que sí esté, fue una jugada aislada, se pidieron disculpas rápidamente y creo que fue innecesaria la expulsión de ambos” dijo.