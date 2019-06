´No fue secuestro, fue asesinato´, de otro estudiante

Ciudad de México.

La procuradora General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, aseguró que Leonardo Avendaño, joven universitario que desapareció el martes y fue encontrado muerto en la alcaldía de Tlalpan, no fue secuestrado.

"No fue un secuestro, es un homicidio", dijo en conferencia de prensa, luego de la denuncia de la desaparición y muerte del joven diácono de 29 años de la Universidad Intercontinental.

Desde el C5, hasta donde se trasladó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum para instalar el gabinete de seguridad en sesión permanente, la procuradora capitalina indicó que los familiares de Leonardo mencionaron que no recibieron llamada alguna para pedir rescate.

Godoy informó que cuentan con líneas de investigación del asesinato y se siguen los trayectos de las cámaras aledañas al lugar donde se encontró el vehículo con el cuerpo de Leonardo.

LOS HECHOS

Tras dos días privado de la libertad, el joven seminarista Hugo Leonardo Avendaño Chávez, de 29 años de edad, fue encontrado sin vida y con signos de tortura y asfixia dentro de su camioneta, hallada en las inmediaciones del camino a La Marina, colonia Héroes, alcaldía Tlalpan.

En la misma semana en que se dio a conocer el asesinato del estudiante Roberto Ronquillo, de la Universidad del Pedregal, sale a luz este nuevo homicidio, aparentemente cometido bajo el mismo modus operandi: fue sometido y 48 horas después le arrebataron la vida.

Leonardo, quien recientemente había concluido una maestría en la Universidad Intercontinental (UI), fue privado de su libertad el 11 de junio en la colonia Aculco, alcaldía Iztapalapa a las 23 horas, aproximadamente, según el reporte de la procuraduría capitalina sobre su desaparición.

En redes sociales, Daniela Durán destacó que su primo "Leo", como lo llamaban de cariño, era un hombre devoto, "quería dedicar su vida a Dios, era un chico alegre y lleno de vida, con un futuro brillante, futuro truncado de la manera más horrible posible".

Además, denunció la burocracia y malos tratos que ha sufrido la familia por parte de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.

"Lo único que pedimos es que las autoridades hagan su trabajo y hagan la debida investigación, que encuentren a los culpables, que no sea un número más, que nos dejen cremarlo como era su voluntad, que se haga #JusticiaParaLeo #NiUnEstudianteMás", publicó en su perfil de Facebook.

No renunciaré, daré resultados: procuradora Godoy

> Ernestina Godoy Ramos sostuvo que no renunciará al cargo de procuradora general de Justicia y prometió dar resultados certeros a la ciudadanía.

>En conferencia de prensa, la funcionaria afirmó que la Ciudad cuenta con gobernantes que trabajan y respetan el debido proceso y que "tarde o temprano vamos a vencer a la delincuencia".

>Aseguró que el Gobierno de la Ciudad de México no está en negociación con nadie y su objetivo es controlar la ola de violencia que vive el país y la capital. "Yo no voy a renunciar, voy a investigar, y voy a dar resultados a la ciudadanía, y lo voy a hacer de manera responsable, no vamos a fabricar culpables.

>"Cualquiera sabe que una investigación fundada, sin violar los derecho humanos, sin violar el debido proceso no es de un día para otro, y en eso estamos", señaló.