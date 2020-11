No fue invitado al Grammy

Ciudad de México.

The Weeknd compartió en redes sociales que no fue invitado a la próxima ceremonia del Grammy.

"¿Colaborativamente planeando una presentación por semanas para no ser invitado? En mi opinión, cero nominaciones es igual a que no seas invitado", publicó el cantante en Instagram.

El intérprete de "Blinding Lights" fue relegado en las nominaciones al Grammy 2021, anunciadas el martes

Tras no recibir ninguna mención para la premiación, por su más reciente álbum, After Hours, The Weeknd acusó a la Academia de Grabación de corrupta.

Horas después, su colega Drake lo apoyó, asegurando que quizá los premios ya no sean relevantes.

El rapero publicó un mensaje en Instagram en el que señaló que ahora ya no ve mucha relación entre la Academia de Grabación, encargada de organizar y otorgar los reconocimientos, y la música que verdaderamente genera un impacto en el mundo y la industria.

"Creo que deberíamos de dejar de sorprendernos cada año por lo desconectados que están la música impactante y esos premios, y aceptar que lo que alguna vez fue el mayor reconocimiento, ahora puede no importarle al artista de ahora y a los que vendrán después.