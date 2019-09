No fue él, lo hackearon

Cd. de México.- La cuenta oficial de Instagram de Robert Downey Jr. fue hackeada por unos instantes, reportó NME.

A través de las historias de Instagram del perfil, se ofrecían distintos obsequios como iPhones.

"¡Estoy regalando 2 mil iPhones XS y mucho más en mis historias! Reclama el tuyo antes de que se vayan todos", decía uno de los mensajes.

El histrión de Avengers: Endgame advirtió en Twitter a sus seguidores que se mantuvieran alejados de su cuenta de Instagram para evitar riesgos como virus.

"Lamento decir que mi Instagram se ha visto comprometido. Por favor, manténganse alejados hasta que el problema se resuelva. Gracias a todos, los amo 3 mil", publicó Downey Jr.

I'm sorry to say my Instagram has been compromised... Please steer clear for the time being until it's sorted. Thank you all. I love you 3000.