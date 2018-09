´No es falta a la ley, es error informático´

Pese a que los datos de la plataforma de transparencia municipal no se han actualizado desde marzo y en algunos casos desde el año pasado, la presidenta municipal Maki Ortiz Domínguez atribuye las faltas a un error informático, sostiene que el portal se mantiene activo y en constante modificación."Yo creo que cuando no hay acceso en algo que es importante es porque hay alguna falla en el sistema, nosotros no queremos nada más que exista accesibilidad y transparencia en todas las áreas de la presidencia municipal".

Las fallas en el sistema están en todos los apartados, con mayor énfasis en Remuneración de Servidores Públicos, el Directorio, Información Financiera y en Viáticos.

Aunque también en Contrataciones y Honorarios, Ingresos totales al sujeto obligado, Personas físicas o morales que se les asigna recurso público, condiciones,contratos,convenios,permisos, licencias o autorizaciones y donaciones en dinero o en especie donde ni siquiera existe el acceso a la información. "La realidad es que nosotros publicamos los sueldos, están publicados en la página del ayuntamiento,esos no están actualizados porque son los mismos".

La página de transparencia fue creada con el fin de hacer público todo lo relacionado al ayuntamiento.