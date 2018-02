No hay un ‘fair play financiero’: De María

Los equipos de la Liga MX podrían dejar de recibir inversiones del dinero público, confirmó Decio de María, presidente de la Federación Mexicana de Futbol.

El dirigente admitió que la inversión económica por parte del Gobierno, es uno de los temas que se analiza en el Comité de Desarrollo Deportivo del máximo organismo del futbol profesional.

“Hay algunas situaciones donde Gobiernos han invertido a ciertos equipos y eso no es fair play, porque hay otros que no tienen esa misma posibilidad. Si a uno le dan y a otro no, no es un ‘fair play financiero’ para los que están invirtiendo en esa industria”, reconoció.

Los representantes de los equipos intentarían regular la competencia deportiva sin recibir los recursos públicos.

“El futbol profesional es de empresas privadas, uno de los capítulos que se trata de regular de forma clara y transparente, es tener reglas iguales para todos.

“En ese sentido, creo que si el deporte profesional es de inversionistas privados, deben de ser los propios privados quien generen los propios recursos para desarrollar el proyecto”, añadió.

De María comentó que el tema de la regla 20/11, es otra de las discusiones sobre la mesa en la junta directiva.

“Es parte de todo este proyecto de reestructuración de la Liga MX. Hay quienes están a favor, quién cree que la obligatoriedad de tener un joven jugando ‘x’ minutos durante el torneo es positivo.

“Hay otros que tienen una visión diferente, que los lugares hay que ganárselos, que los jóvenes tienen que competir. Es un debate sano”, mencionó.

El presidente de la Femexfut asistió a un evento público en Casa Jalisco, y comentó que en las próximas semanas se definirá si se elimina o no el ascenso y descenso

