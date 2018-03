No es facultad de la IP decidir sobre obra: Anaya

El aspirante presidencial de la coalición “Por México al Frente”, Ricardo Anaya Cortés, dijo que sin pretender agraviar a nadie, no participaría en la mesa sobre la construcción del Nuevo Aeropuerto que ha convocado por la iniciativa privada, ya que no es la iniciativa privada la encargada de definir si se lleva a cabo o no la obra.

“Sin pretender agraviar a nadie, no es facultad de un organismo empresarial definir si una obra se realiza o se deja de realizar, cuando la obra ya está en curso y se ha erogado una cantidad muy importante de recursos públicos. Francamente no coincido con esa convocatoria que se ha hecho. Más bien creo que todos debemos ajustarnos a lo que establece la ley”, expresó.

En conferencia Anaya Cortés explicó que hasta el momento no hay una convocatoria formal, ya que al parecer fue “una suerte como de ocurrencia” en el marco de un evento, además de ser un planteamiento que está fuera de las facultades de un ente privado, sobre todo, cuando se está hablando con seriedad de una obra que se requiere para el desarrollo del país y la cual se debe llevar a cabo bajo los más altos estándares de transparencia.

“Además parece un disparate echar marcha atrás a la obra, por lo tanto, para que sentarse a discutir en una mesa algo que no va a suceder”, señaló el panista.

RESPALDAN CANDIDATURA

La “Iniciativa Ahora”, coordinada por Emilio Álvarez Icaza y Alfredo Figueroa, definieron dar su respaldo al aspirante a la candidatura presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, y “amarraron” al menos ocho candidaturas al Senado y la Cámara de Diputados.

En conferencia de prensa, donde Anaya se puso la cachucha de la “Iniciativa Ahora”, Emilio Álvarez Icaza, ex secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, detalló que la asociación que coordina buscó también a Morena, a través de Alfonso Romo, para dialogar y unirse.

Sin embargo, tras una negativa de aquel partido, decidieron confirmar una alianza electoral, parlamentaria y de gobierno con la coalición Por México al Frente (PAN-PRD-MC).

“Decidimos participar en el Frente y apoyar a Ricardo Anaya a la Presidencia, porque ha mostrado disposición y voluntad para constituirse en una opción democrática en México, empezando por aceptar que el único término de relación que entre nosotros será posible es uno basado en la libertad, porque a diferencia de otras opciones, en ésta no se nos ha exigido silencio, subordinación o sumisión”, afirmó Álvarez Icaza.

PEDIDO A MEADE

El aspirante presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, pidió a José Antonio Meade, pasar del “dicho al hecho” en el tema de la eliminación del fuero constitucional empezando por el Presidente de la República.

Anaya Cortés abundó que desde la Legislatura pasada se encuentra congelado en el Senado un dictamen que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados en la materia, por lo que en lugar de presentar una nueva iniciativa, debería pedir a los senadores del PRI avalar la ya existente.