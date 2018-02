No exonera reporte a Trump en investigación sobre Rusia

WASHINGTON— Legisladores republicanos y demócratas coincidieron el domingo en que un memorando redactado por republicanos en el Congreso sobre los poderes de vigilancia del FBI no exonera al presidente Donald Trump en la investigación de los nexos de su campaña con Rusia, y expresaron la esperanza de que el trabajo del fiscal especial Robert Mueller continúe sin interferencia.

El principal demócrata en el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el panel que redactó el memo, lo llamó “una misión de desprestigio político” y cuestionó si el legislador republicano Devin Nunes, el presidente del comité, se había coordinado con la Casa Blanca para redactarlo.

“El objetivo aquí es socavar al FBI, desacreditar al FBI, desacreditar la investigación de Mueller, hacerle el trabajo sucio al presidente", dijo el representante Adam Schiff, demócrata de California. El congresista dijo que planteó mociones para que el comité interrogue primero al FBI y revise todo el material de apoyo antes de publicar el memorando, pero Nunes y otros miembros del comité republicano "votaron en contra".

Durante meses, Nunes ha enfrentado críticas sobre sus estrechos vínculos con la Casa Blanca. Anteriormente se disculpó por compartir información secreta con la Casa Blanca relacionada con una investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones antes de hablar con los miembros del comité. Cuando se le preguntó durante una reunión del comité a fines de enero si había coordinado el memorando con la Casa Blanca, al principio dijo "hasta donde sé, no" y luego se negó a responder cuando se le preguntó si los miembros del personal se habían comunicado con la Casa Blanca.

Por otra parte, el ex jefe de despacho de la Casa Blanca dijo el domingo que nunca sintió que el presidente Donald Trump quisiera despedir al fiscal Mueller.

Reince Priebus dijo el domingo en el programa "Meet the Press" de NBC que Trump estaba inquieto por lo que veía como conflictos de interés de Mueller. Pero Priebus rechazó un informe de The New York Times según el cual el mandatario ordenó despedir a Mueller en junio pasado pero se retractó después de que el principal abogado de la Casa Blanca amenazó con renunciar.

Trump despidió a Priebus a fines de julio.

Priebus dijo que nunca escuchó "la idea o el concepto" de que Mueller necesitaba ser despedido. Dice que sabría la diferencia "entre una situación de nivel 10" y "la realidad". Agregó que el informe del Times “no era la realidad”.