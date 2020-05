No existe otro igual: ´Chapito´

Jesús Sánchez es hoy en día el jugador de Chivas con más años en el plantel, y también, uno de los casos puntales de perseverancia.

"Pude probar en otros clubes en el ámbito de Fuerzas Básicas y te juro que no existe otro igual al Guadalajara. La oportunidad se le da a los mexicanos es única y eso lo aplaudo y lo recalco siempre, le dan el voto de confianza y eso fue lo primero que me movió a probar suerte", comentó Sánchez a Grupo REFORMA.

El "Chapo", cerca de cumplir 10 años ininterrumpidos con el equipo, es un elemento importante en el equipo de Luis Fernando Tena.

"No ha sido fácil, he tenido momentos malos y buenos, pero lo he sabido disfrutar, llevar, me ha dado todo lo que tengo. La enseñanza que me ha dejado es en confiar en mí mismo, en ser una persona mucho más segura, que si trabajo duro todos los días, tarde o temprano llega la recompensa, ser perseverante, un día a la vez. Así traté de ganarme un lugar", mencionó.

"Yo le escuché a Amaury (Vergara) que los tiempos malos son una oportunidad de trascender, de hacer algo nuevo y conseguir cosas y así me veía yo. Veía una luz de oportunidad, traté de trabajar y de ganarme esa chance".

Eso del primer amor también va de la mano con Jesús Sánchez y las Chivas. Desde que de niño le regalaron una playera, comenzó la identidad rojiblanca.

"Hubo muchos entrenadores y compañeros que me decían lo que representaba, pero hasta que no lo vives y lo sientes, no te das cuenta la grandeza que tiene este club. No tanto por los títulos, sino por lo que mueve. Te vas dando cuenta de ello y es imposible no enamorarte de este club con todo lo que genera", añadió.

"Quiero ser recordado como un jugador entregado 100 por ciento a sus colores. Que sepan que cada vez que me ponía la playera trataba de dar lo mejor, ser perseverante, luchón y con mucho carácter. Quiero conseguir más cosas y poder dejar un poquito de mí en esta institución. Espero en Dios y las piernas me den para estar mucho tiempo y poderme retirar aquí, es una ilusión que tengo, hay pocos jugadores que lo consiguen, pero me voy a preparar bien para entregar lo mejor".

La recompensa tardó, pero le llegó.