No estoy metido en eso: AMLO

"No, pues yo no estoy metido en eso. Yo voy ahora a la sierra... vamos a la sierra de Nayarit", dijo el mandatario, que de no regresar a la Ciudad de México se quedaría sin votar.

Ponce llegó alrededor de las 9:00 horas y salió una hora después, casi al mismo tiempo que el presidente.

¿Desayunaron?, se le preguntó.

"Eh, bueno, jejeje. Platicamos, platicamos", señaló.

Ponce, quien ganó la Alcaldía por Morena, le regaló al presidente un sombrero con artesanía huichol.

"(Platicamos) de la importancia que hay que trabajar sin corrupción, con honestidad, con transparencia, de hacer justicia social porque, sobre todo Tepic, lo necesita, hay un rezago histórico, no solo en obra pública, en infraestructura, en servicios, sino también en lo político y en lo social y en eso tenemos que trabajar a cabalidad para dignificar la política de nuestro País", refirió.