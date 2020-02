No estoy evadiendo mi responsabilidad: López Obrador

Ciudad de México.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que todos los días se llevan a cabo acciones para atender el problema de los feminicidios y que no está escondiendo la cabeza.

"Ya me manifesté, estamos en contra de los feminicidios, estamos haciendo cosas todos los días para garantizar la paz y la tranquilidad", afirmó.

"No estoy metiendo la cabeza en la arena, no estoy evadiendo mi responsabilidad, no es la política del avestruz".

Tras ser cuestionado sobre señalamientos por no hablar de la problemática en sus conferencias matutinas, el Mandatario dijo un decálogo contra la violencia hacia las mujeres.

"Mensaje para el feminicidio: 1. Estoy en contra de la violencia 2. Se debe proteger la vida de hombres y de mujeres, de todos los seres humanos 3. Es una cobardía agredir a la mujer 4. Es un acto de anacronismo y brutalidad el machismo 5. Se tiene que respetar a las mujeres 6. No agresiones a mujeres 7. No a crímenes de odio contra mujeres 8. Castigo a responsables de violencia contra mujeres 9. El Gobierno que represento se va a ocupar siempre de garantizar la seguridad de las mujeres 10. Vamos a garantizar la paz y la tranquilidad en México... ya", puntualizó.

"Nos interesa enfrentarlo (el feminicidio) porque es además de un crimen, un acto de discriminación, un crimen de odio".

Luego que mujeres se manifestaran a las afueras de Palacio Nacional, donde realizaron quemas y pintas, López Obrador dijo que están en su derecho de protestar y que no tiene ningún problema de conciencia.

"No tengo ningún problema de conciencia y decirles que tienen todo el derecho de manifestarse, nosotros venimos de la lucha social, yo no soy un fifí, llevo luchando más de 40 años por causas justas", expresó.

"No soy un Presidente surgido de la élite, insensible, simulador, estamos haciendo todo lo que nos corresponde y se va a seguir informando y deseo con toda mi alma que se reduzca la violencia y que no se agreda a las mujeres".