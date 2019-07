´No estoy acabado´

Consciente de que en los últimos años ha quedado a deber, pero seguro de que puede retomar su carrera y ser campeón mundial otra vez, el boxeador Julio César Chávez Jr descartó estar acabado y se declaró listo para enfrentar al colombiano Evert Bravo.

"Ya no estoy jugando, como sé que lo hice en algún tiempo, sobre todo después de la pelea con Sergio Martínez, que dejé de pensar al 100 por ciento en el box. Por eso sé que estoy a tiempo de retomar mi carrera", dijo el pugilista.

Chávez Jr, quien llegó a este municipio jalisciense la noche del domingo, donde cerrará su preparación rumbo a su esperado regreso a la actividad profesional luego de dos años y tres meses, sabe de su obligación por dar un buen espectáculo.

"Sé que no he dado lo mejor de mí, pienso y estoy convencido de que puedo dar más y que todavía falta por ver lo mejor de Julio César Chávez Jr. No soy un novato, tengo 33 años, pero tampoco estoy acabado y sé que me quedan cuatro o cinco años más para demostrar lo que sé", aseveró.

Chávez Jr, con récord profesional de 50-3-1, 32 por la vía del nocaut, peleó por última vez en mayo de 2017, cuando perdió con Saúl "Canelo" Álvarez, y ahora se medirá a 10 asaltos en peso supermediano con Bravo en el estadio Antonio R. Márquez, de este municipio.

Y lo hace con el firme objetivo de enfilarse a una pelea de título mundial, "ahora me voy a enfocar totalmente en el boxeo y ganar un segundo campeonato mundial".

Chávez Jr., quien se tomó fotografías con aficionados, fue recibido a su llegada por el presidente municipal de San Juan de los Lagos, Jesús Medina Briseño, y por el director de Mega Eventos del Code Jalisco, Héctor García.

Acompañado del entrenador Roberto Quirarte, el preparador Jesús Edgardo Lucero y los asistentes Ricardo Chapa y Manuel Zepeda, el pugilista ya trabajó este lunes aquí, y en los próximos días se incorporará su entrenador, Rómulo Quirarte.

"Me siento bien porque siempre he aprendido de cada pelea y estoy en un momento en el que sé con más certeza qué es lo que quiero de mi carrera. Me he preparado muy bien, tengo mucha experiencia, me preparé como si fuera a medirme con el mejor".