No estará en nuevas trilogías

Faltan unos meses para que el último episodio de la saga Skywalker llegue a los cines. Dirigido por J.J. Abrams, "Star Wars: El Ascenso de Skywalker" supone el final de la saga principal de la franquicia. Tras esto, el futuro de la galaxia es incierto. Pero Daisy Ridley, que interpreta a Rey, ha dado algunas pistas.

Tras "El ascenso de Skywalker", Star Wars se prepara para un terreno desconocido hasta ahora. Con la saga principal concluida, los rumores apuntan a que Rian Johnson, director de "Los Últimos Jedi", está preparando una trilogía que se alejará del legado Skywalker.

NUEVA TRILOGÍA

Los creadores de "Juego de Tronos", D.B. Weiss y David Benioff, por su parte, están preparando su propia trilogía de películas ambientada en los tiempos de la Antigua República. Y parece que el tiempo de Daisy Ridley como esperanza de la Fuerza llega a su fin con el Episodio IX, ya que la actriz ha confirmado que no participará en estas películas.

Durante una reciente entrevista con AM to DM, la actriz aseguró que no estaba al tanto de las nuevas trilogías y que lo que sí podía asegurar es que no estaba involucrada en ellas.

"Puedo decir que no estoy en la próxima trilogía. Es lo que Rian siempre dijo. Ya sea en sus películas o en las de los chicos de ´Juego de Tronos´. No estoy segura", explicó.

NO MÁS ´STAR WARS´

Poco después la actriz confirmó que no estaba involucrada en ninguno de los próximos proyectos de "Star Wars".

"Cualquiera que fuera, siempre decían que iba a ser una historia aparte". Pero todo eso es pensar muy a largo plazo, porque de momento Ridley tiene pendiente el estreno de "El Ascenso de Skywalker", en el que su personaje será una pieza fundamental del destino de la galaxia.

El último episodio de la saga Skywalker llegará a los cines el próximo 20 de diciembre de 2019.