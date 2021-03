"No estamos exentos de otra crisis económica por cuestiones externas"

En su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a no confiarnos ante la pandemia por Covid-19 y así evitar una tercera ola de contagios.

"Hay que cuidarnos, todavía no ha terminado la pandemia y el plan de vacunación va a continuar", dijo en Palacio Nacional.

López Obrador señaló que por la pandemia, la economía se afectó, pero "estamos creciendo".

"No confiarnos, no por situaciones nuestras, pero por cuestiones externas, no estamos exentos de que se pueda presentar una nueva crisis económica y tenemos que estar preparados.

"No confiarnos, siempre actuar con cautela para evitar que en las crisis sufra nuestro pueblo, que se siga empobreciendo nuestro pueblo; evitarlo", señaló el Presidente.

"Vamos muy bien en la parte económica. Vamos creando empleos, va creciendo la economía, vamos bien pero vamos a llegar a la normalidad y vamos a seguir pendientes", agregó y pidió no gastar más de lo que se tiene de ingresos.

Puntualizó que en cuestión interna, se actúa con responsabilidad y hay finanzas sanas, además que siguen creciendo las reservas de México, hay una inflación baja y no se ha aumentado la deuda.