¡No estaba muerto!... andaba de ´parranda´

"Agradezco que familia y amigos hayan tenido esa comprensión para mi proceso, pero la gente que estaba más cercana sabía que estaba bien y en ese viaje personal que era para mí importante vivir". Alberto Estrella, actor. ?

Ciudad de México.

Con tranquilidad y sin darle mayor importancia, Alberto Estrella comparte una anécdota sobre lo que provocaron los rumores de su posible muerte o enfermedad terminal, los cuales se generaron por su ausencia de 2015 a 2018 tanto en redes sociales, medios de comunicación y actividad artística.

"Se decía que me había hecho una cirugía y había quedado deforme por eso no aparecía, hasta que ya estaba muerto. Un amigo fue al Círculo Teatral a depositar unas flores, porque él estaba seguro que yo ya había desaparecido de la faz de la Tierra; pero también fue por una anécdota personal, donde le dije un día, 'sabes que, a lo mejor en un momento me desaparezco y nadie va a saber de mí, así me gustaría morir'; entonces lo tomó muy en serio y pensó, ya se desapareció y se fue a morir, así que me fue a dejar las flores", comentó el histrión.

Pero según el villano de telenovelas no había nada más alejado de la realidad, ya que simplemente se había tomado unas vacaciones muy necesarias, debido a que durante 35 años no se había dado tiempo de descansar, así que un viaje a la India de tres meses se convirtió en uno que lo llevó a varios puntos de Asía y Europa durante un poco más de dos años.

"Me sorprende como para mucha gente fue como haberme retirado, cuando hay personas que se van cinco, seis años y ni cuenta se dan. Me impacta eso por un lado de manera positiva, lo quiero llamar de humilde vanidad, al ver cuanta gente pregunta cuándo, porqué, qué pasó, etcétera, pero por el otro también es para reflexionar, uno para y no avisa porque no es como otros que anuncian cada paso que realiza, porque para mí es perder parte de la esencia personal el hecho de compartir todo, por eso esa parte de las redes sociales todavía no la asimilo".

REVALORÓ LA VIDA

Quien diera vida a Emilio "Indio" Fernández en la película "El fantástico mundo de Juan Orol" (2012), señaló que estos descansos son muy necesarios para un artista, porque se abstrae del mundo y puede crear, pero además a él le ayudó a revalorar la vida y a redescubrir cual su misión: la enseñanza y la dramaturgia.

"Ahora [esta situación]) me divierte, en un momento dado me preocupé por mi familia, por ese entorno amarillistas que no merecían ellos haber vivido, por eso me sentí mal por ellos, pero lo entendieron muy bien y fueron muy sabios porque cuando yo hablaba no me decían nada de lo que estaba pasando aquí".