´No está prohibido el uso de celulares´

Miguel Alemán, Tam.- A raíz de lagenerada en relación a la posible prohibición del uso de teléfonos celulares, cámaras u otro tipo de dispositivo dentro de las casillas durante la jornada electoral del 1 de julio, la máxima autoridad del Consejo Municipal Electoral en esta ciudad, declaró que en realidad eso no está prohibido, aunque reconoció que sí existen algunas peticiones en ese sentido por parte de diferentes partidos políticos.

"Tanto como prohibir no, porque nosotros no podemos prohibir absolutamente nada, ya que no somos la instancia, pues nuestras facultades como Consejeros Electorales no van tan allá, eso sería cuestión del Congreso de la Unión y tendría que llevarse a cabo como toda iniciativa.

"Tendrían que promoverla las personas encargadas de hacer eso ante el Congreso de la Unión, sin embargo, en nuestro Consejo se han recibido 3 escritos en ese mismo sentido, por parte de los partidos políticos, tanto del Revolucionario Institucional (PRI), como del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Nueva Alianza (PANAL), para que se prohíban, porque tienen el temor fundado de que pudiera prestarse a la coacción del voto o que las personas tuvieran que manifestarle a alguien, voté por ti, lo cual sería un delito electoral, si lo hicieran, que estuvieran coaccionando de esa manera.

"Sin embargo, volvemos a lo mismo, el Instituto, ni el Consejo General, no tienen tampoco la facultad para determinar, pues el INE como órgano rector a nivel nacional, tiene sus normas, tiene sus reglas y han sido analizadas este tipo de peticiones, porque no nada más ha sido Miguel Alemán, son varios municipios y estados, incluso ya lo había presentado el representante del PAN ante el Consejo General del IETAM, que es nuestro órgano estatal.

"Cada instancia tiene sus facultades y tiene sus competencias, no podemos extralimitarnos, quien soy yo para prohibir el uso, iría contra la propiedad, contra las garantías individuales, es más constitucionalmente el ser propietario de un aparatito, me da derecho a usarlo, usufructuarlo, por lo que no tengo yo como presidenta del Consejo Electoral de Miguel Alemán, la capacidad o la facultad para prohibir nada de esto.

"Únicamente estamos recibiendo peticiones y las hago llegar, porque tampoco las puedo resolver a mi criterio, no es al criterio de Amada Alicia Bañuelos Alamillo, el que va a imperar, ellos como representantes de los partidos, pueden tener una reunión solos y decir vamos a decirles a nuestros correligionarios que no se utilicen los celulares y eso sería otra cosa, pero yo no puedo prohibir, ni aceptar que alguien más prohíba el uso de celulares, cámaras u otros dispositivos dentro de las casillas electorales", continuó Bañuelos Alamillo.

Pidió que eso quede muy claro, pues aseguró que se están haciendo las cosas apegados a derecho y con las facultades que se les confieren.

"No sobredimensionamos ninguna facultad, ni tampoco nos creemos que podemos hacer esto o aquello, no, claro que no, están regulados todos los actos del Consejo Municipal Electoral por la ley", finalizó diciendo.