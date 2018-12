No está 'Piojo' cerca de la selección mexicana

La vocera de la FMF, Beatriz Ramos, expresó su gratitud con quien fuera timonel del Tricolor en el Mundial de 2014, pero por lo pronto los planes son otros y esos apuntan al ex técnico del Atlanta United, Gerardo Martino.

"No tenemos más que gratitud y reconocimiento para él, y ahora felicitación por su reciente campeonato de liga, fue técnico del Tri.



"Y sobre el tema del técnico de esta Selección en enero tendrán información especial", mencionó.



REESTRUCTURAN SELECCIONES NACIONALES



Gerardo Torrado asumirá nuevas funciones tras la reestructuración en Selecciones Nacionales, luego de la salida de Dennis Te Kloese.



La vocera de la FMF, Beatriz Ramos, dijo que aún se trabaja en las atribuciones que tendrá el que hasta ahora es director deportivo de Selecciones Nacionales. Por lo pronto no han definido si la figura de director de Selecciones Nacionales (cargo que ocupaba Te Kloese) desaparece.



"Él (Dennis) tomó la decisión de aceptar un nuevo reto profesional y para la FMF será motivo de orgullo que otras instituciones busquen y valoren al talento. Estamos en el proceso de reestructuración del área, pero todavía no la tenemos completa, se trabaja y cuando esté lista las daremos a conocer.



"Sobre el equipo de Selecciones nacionales es la dirección general a cargo de Memo quien trabaja en esto y sobre el nuevo técnico seguramente aportará mucho a este proceso. Memo Cantú lo elegirá", mencionó.



Se espera que a principios de enero ultimen los detalles para la contratación de Gerardo Martino.