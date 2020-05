No está garantizado que no haya rebrote.-Ssa

"No está garantizado ni en México ni en ningún país del mundo que en el momento de la reapertura no puede garantizarse que no haya un rebrote", dijo el subsecretario Hugo López-Gatell.

"En el momento que empiece la reapertura, vamos a tener experiencias de rebrote".

No obstante, señaló que es inconveniente y dañino pretender que se puede mantener la inmovilidad por periodos largos.

"México tiene que hacer lo de otros países, empezar a ensayar sus experiencias de movilidad, de manera cuidadosa, con monitoreo que identifique de manera clara cuál es el nivel de riesgo", explicó en conferencia de prensa.



Advirtió que en el momento que haya cambios en la epidemia se reducirá otra vez la movilidad.



Asimismo, el funcionario dijo que la población debe prepararse para una epidemia larga.



"Las curvas epidémicas de algunos estados se estarán presentando en junio, julio y algunas se alargarán hasta agosto y septiembre. Eso puede pasar en Monterrey y Guadalajara", mencionó.