La presentadora mexicana Rebecca de Alba reveló que, a lo largo de su vida, ha rechazado cuatro propuestas de matrimonio y hoy no está en busca del amor.

"Yo decía: ´qué animados, ni se portan bien y quieren casarse´. El primer anillo que recibí fue a mis 16 años y salí corriendo. El otro fue en la universidad, otro en la Ciudad de México. Fueron como cuatro propuestas ya con anillo", compartió.

ENTRE PURO GALÁN

De Alba, a quien se le ha relacionado sentimentalmente con Ricky Martin, Miguel Bosé, Leonardo de Lozanne, Luis Miguel y José María Yazpik, entre otros, comentó que una de sus parejas le ofreció el anillo de su abuela.

"Me dijo: ´quiero que lo tengas´. Y como de película, se puso tan nervioso que le respondí que no lo podía aceptar. Además, no quería casarme con él. Debido a que él temblaba, el anillo se cayó y se fue por una alcantarilla".

NO PERSIGUE UNA PAREJA

A sus 55 años, la conductora de televisión tiene claro que al amor nunca hay que buscarlo ni perseguirlo. "Si es para ti, llegará, no hay que perseguir a alguien para que te haga caso".

De Alba, que inició en el medio del espectáculo como modelo y en 1985 participó en el certamen Señorita México, recordó que infinidad de veces se ha puesto vestidos de novia para efectos de publicidad en lo laboral.

"Antes decían que cuando te sentabas en la cabecera de las mesas, nunca te ibas a casar y yo siempre acababa en la cabecera. A lo mejor por eso (no se ha casado), pero tampoco me importa", indicó a la prensa.