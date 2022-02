No está confirmado que hubo masacre en un velorio en Michoacán: AMLO

"Primero esperar a que tengamos la información porque el reporte que nos envió la fiscalía de Michoacán , es que no han encontrado cuerpos, sí hay evidencias de que hubo un enfrentamiento, hay casquillos, creo unos restos (humanos) pero no los cuerpos porque se habla en las redes sociales de 17 fusilados", explicó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en el caso de los hechos violentos registrados ayer en el poblado de San José de Gracia, municipio de Marcos Castellanos, Michoacán, zona limítrofe con Jalisco, no han confirmado el presunto fusilamiento de 17 hombres que fueron sacados por la fuerza de un velorio.

En la conferencia mañanera, el mandatario dijo que le llama la atención porque sus adversarios como los periódicos Reforma y El País, así como Liebano Saenz están afirmando que se trató de una masacre y el gobierno federal aún no tiene información para confirmar el hecho.

"Deseo con toda el alma a que no sea como ellos lo están dando a conocer, se está haciendo la investigación, pero hoy en la mañana, el informe que nos dieron es que no han encontrado cuerpos, solo dos vehículos, casquillos, en unas bolsas pues partes de seres humanos, pero no tenemos más", indicó el mandatario.