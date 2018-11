No es sensato insistir en regular las comisiones bancarias: Y. Polevnsky

Ciudad de México

No es serio ni sensato insistir en regular las comisiones bancarias sin discusión previa, insistió la presidenta del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Yeidckol Polevnsky, quien señaló en cambio al coordinador de los senadores de su partido, Ricardo Monreal.

En opinión de Polenvsky lo urgente es recortar gastos en el Senado, en la Cámara de Diputados y en los partidos.

En la continuación del debate público con Monreal, quien ha insistido en que su iniciativa para regular las comisiones de los bancos seguirá adelante, Polevnsky insistió en que esa iniciativa se la sacó "de la manga", no fue presentada como parte de la agenda y a su vez planteó las prioridades que deberían estarse impulsando.

"Algo muy importante que él (Monreal) podría hacer" es bajar el costo del Senado, dijo en entrevista en la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tras acudir al informe de labores de la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Madeline Otálora Malassis.

"La verdad me desconcertó, no he podido hablar con él [Monreal]... sí, insiste en que va [la iniciativa] pero tenemos tantas... urge llegar a la austeridad republicana en todos los mandos y uno de ellos es el Senado y Cámara de Diputados y no es poquito, el presupuesto que tiene la Cámara de Senadores es enorme y algo muy importante que él podría hacer es bajarle los costos al Senado, 60% es muy importante".

Una prioridad importantísima "que tendría que estarse ahorita correteando es reducirle ingresos y prerrogativas a los partidos porque ese dinero se manda a una bolsa que es el presupuesto y este se reparte a educación, salud, infraestructura.

"Entonces en lugar de estar priorizando esas iniciativas [sobre los Bancos] y sacar una de la manga dos días después de que le había presentado al presidente electo Andrés Manuel López Obrador las propuestas pues no resulta sensato", estableció.

Polevnsky se refirió además a la propuesta de reducción de financiamiento a los partidos políticos, misma que, insistió, bajará sus recursos al 50% pues estimó que no necesitan más.

A su juicio, la reducción de prerrogativas a los partidos "no les afecta a nadie, nosotros venimos de no tener un peso y se puede si de verdad trabajas a ras de tierra tocando puertas... es necesario que se humanicen, es necesario que los partidos se bajen de su nube y se pongan a trabajar en la base y no que estén acostumbrados a andar gastando tanto y tanto dinero".

La dirigente rechazó la posibilidad de aceptar iniciativas como la del PRI, que planteó aumentar el monto de financiamiento privado a los partidos, "porque cuando lo aumentas, los políticos se vuelven unos títeres de los que los financian, entonces eso tampoco debe de ser. Se tienen que acostumbrar a operar con poco dinero".