No es retroceso: Carlos Reinoso

Ciudad de México

El amor por el América nunca será un retroceso, a juicio de Carlos Reinoso.

El histórico americanista opinó sobre el regreso de Guillermo Ochoa al futbol mexicano tras ocho años en el futbol europeo, catalogado por muchos como un paso atrás en la carrera del guardameta de 34 años.

"No es un retroceso porque de acuerdo con lo que piense Memo, él tendrá sus razones de venirse de Bruselas, de una ciudad hermosa, venir a México y terminar su carrera en el equipo de sus amores. No deja de seguir siendo el número uno del futbol mexicano, está por ahí con Pablo Larios, con Jorge Campos, con tantos grandes porteros mexicanos, no puedo opinar que sea un retroceso porque viene al mejor equipo de México y allá jugaba con equipos que peleaban el descenso", expresó, vía telefónica.

El retorno de Memo a la Liga BBVA es, para Reinoso, una cuestión de fidelidad.

"Pensé Memo iba a terminar su carrera en Europa o que iba a venir en dos o tres años más acá a México y que iba a buscar la oportunidad de jugar allá en un equipo grande, me sorprendió.

"Pero creo que ahí queda demostrado el amor a la camiseta, de venir acá y hacer un contrato como el que está haciendo, es el único portero que después de que se fue el que América tenía (Marchesín), que podía ocupar su lugar", mencionó el "Maestro".