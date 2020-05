No es parejo cierre de negocios, acusa

"El cierre de negocios no esenciales no es parejo en Reynosa, por lo que no es justo para los que se mantienen en espera de reactivación por parte del Gobierno, ya que en la periferia de la ciudad todo sigue como si no hubiera pandemia del Covid-19", dijo Roberto Cruz Hernández.

El secretario de la Federación de Cámaras de Comercio en Tamaulipas e integrante de Canaco Reynosa, comentó que el daño económico es incalculable y entienden la desesperación de los comerciantes, ya que se aumentan las deudas y gastos de agua, luz, renta y salarios, todo el pasivo se sigue acumulando.

Aunque desde el inicio de la contingencia cerraron, no todos han cumplido, sobre todo en las colonias, donde nadie vigila ni acude para verificar y exhortar.

"Que realmente haya una vigilancia porque hay mucha queja de los negocios que han optado por cerrar, donde hay sectores de la ciudad donde siguen trabajando como si no estuviera pasando, únicamente las autoridades se abocan a esas áreas que son más visibles para la opinión pública como el centro y los centros comerciales, pero lejos de esos sectores en los negocios de la periferia no ha habido mayor cambio, siguen funcionando normalmente", expresó.

Los que son esenciales son las farmacias, artículos de limpieza, celulares que son 10 negocios en la calle peatonal, que se han mantenido abiertos, pero los demás están cerrados.

"Dicen los comerciantes porque nosotros tenemos cerrados y en aquella colonia siguen vendiendo como si nada, entonces de que se trata y aparte que nos obligan nos pidan que nos apretemos el cinturón y no viene ningún apoyo", recalcó Cruz Hernández.

Señaló que los negocios no van aguantar permanecer cerrados durante dos meses más, por lo que se requiere apoyo.