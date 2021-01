No es momento de viajar, lo respeto, pero no comparto: Manuel de la O

Manuel de la O Cavazos, secretario de Salud de Nuevo León, dijo respetar, pero no compartir que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del gobierno federal, Hugo López-Gatell, haya acudido a vacacionar a una playa de Oaxaca, en uno de los momentos más álgidos de la pandemia de Covid-19, que se ha registrado en el país desde que inició el 27 de febrero del año pasado.

A pregunta de la prensa sobre su opinión respecto a las fotografías que se divulgaron del subsecretario, acompañado de una mujer, supuestamente en un restaurante de Huatulco, Oaxaca, dijo Manuel de la O: "mi opinión del doctor López-Gatell, no comparto el haber acudido a una playa".

Argumentó su desacuerdo, "porque nosotros queremos que se reduzca la movilidad, nosotros decimos que la gente no vacacione, no es momento de viajar, nosotros decimos que utilicen cubrebocas, lo respeto; pero no comparto lo que hizo".

Este día, el funcionario estatal anunció que Nuevo León sigue en situación complicada por la saturación de hospitales debido a la pandemia de Covid-19, que podría agravarse en días próximos como resultado de la gran movilidad que hubo en los días previos a Navidad y Año Nuevo, tanto por reuniones familiares o de amigos, como por las compras masivas que realizaron habitantes de la zona metropolitana.

Como consecuencia de esa movilidad, el secretario de Salud informó que hoy se reportó la mayor ocupación hospitalaria desde que inició la pandemia con un total de mil 665 pacientes hospitalizados, 57 más que los mil 608 reportados el domingo, que constituían una cifra récord.

En pacientes intubados, el domingo se reportó la cifra más alta desde el once de marzo, con 377 enfermos críticos asistidos con ventilación mecánica, y este lunes fueron 373, cuatro menos que el día previo, pero constituye la segunda cifra más alta en toda la pandemia.

En lo referente a los casos de contagio, se dio a conocer en las 24 horas previas hubo 739 pacientes infectados con el virus SARS-CoV-2, es decir 20 más que ayer cuando se contabilizaron 719, siendo ya trece días consecutivos con una tendencia de repunte, desde el 23 de diciembre, cuando se reportaron 505 contagios.

Se han acumulado seis mil 676 defunciones con las 34 reportadas este lunes, mientras el total de pacientes de la enfermedad viral suman 126 mil 070, informó el secretario de Salud estatal.