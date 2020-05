La gente no va a poder cubrir los recibos con altos costos, que sean más sensibles al problema que se está enfrentando". Diego Quezada Rodríguez, regidor

Autoridades piden un freno a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y al gobierno federal, ante los cortes de electricidad y solución ante el alza en los recibos que están llegando a los hogares, ya que no es momento de hacer cortes, ni de cobrar más alto los recibos.

Diego Quezada Rodríguez, regidor comentó que ante lo que pasó en el sector, 10 de Mayo, se debe tener entendimiento, pese a que estaban colgados de una forma irregular, pero que ante la pandemia no es momento de hacer cortes de electricidad a las familias.

"Platicamos con personal de CFE y nos comentaron que estaban realizando los cortes debido a que las personas estaban conectadas en una forma irregular, lo que nosotros solicitamos es un poco de paciencia, de entendimiento y ver sobre todo el lado humano de la situación que se está presentando actualmente con la pandemia, yo creo que ahorita no es momento de realizar cortes de energía eléctrica porque nos encontramos en medio de una pandemia que está afectando la salud y la parte económica", dijo.

El regidor, comentó que en la región son momentos de altas temperaturas, por lo que es indispensable que se pueda dar tregua a las familias.

"Toda esta gente está viéndose afectada por este corte de energía para sus casas, sabemos que se encuentran en una situación irregular, pero también no es el momento de realizarlo, se debe valorar el factor humano que cualquier otra, si, comentamos al personal de CFE que se solicita una prórroga, la gente del sector esta en la mejor disposición de regular pero no ha habido alguna alternativa que sea viable para poderlos regularizar", recalcó.

El integrante del cabildo, llamó también a la CFE que se tenga un criterio ante la pandemia y sobre todo que se revise también el tema de los recibos de la luz, que están llegando al triple a las familias.

"Si se puede no cobrar los recibos de energía eléctrica en estos momentos, porque la economía está afectada y es el exhorto, los recibos son otro problema, los recibos están llegando hasta triples en los costos, y llegan en momentos en que la fuente de trabajo no está al 100 en la industria maquiladora, otras están apoyando con el 30 por ciento del salario y de ahí se derivan otras fuentes de empleo que están cerradas, la gente no va a poder cubrir los recibos con altos costos, que sean más sensibles al problema que se está enfrentando", recalcó.