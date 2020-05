¡No es lo que parece!

Ciudad de México.

Tom Majercak, el guardia de seguridad quien protegió a Ellen DeGeneres en la época en que presentó los Premios Óscar, en 2014, la acusó de haberle dado un trato degradante, en una entrevista para Fox News.

Majercak, quien laboraba en la empresa Especialistas en Imágenes de Seguridad (SIS, por sus siglas en inglés), dijo que DeGeneres nunca quiso tener contacto visual, y que siempre se comportó fría con él.

"Ellen es la única persona que me han asignado, y me han asignado a varias celebridades, que nunca se tomó el tiempo para saludarme", comentó.

Añadió que pasó mucho tiempo con la esposa de la presentadora, Portia De Rossi, y que ella fue todo lo contrario a DeGeneres: una persona amable que siempre conversaba con él.

"(Las cosas) Comenzaron a ir negativamente cuando (De Rossi) me presentó a Ellen, y Ellen me dio una mirada de soslayo y ni siquiera dijo ´hola´ o ´gracias por proteger a mi madre, a mi esposa y a mí´. (Su trato) Fue muy frío y muy furtivo y en realidad era algo degradante la forma en la que trataba a las personas que no estaban en su círculo", reveló.

"Cuando la ves en TV, la gente se enamora de ella, pero es una falsa fachada y presuntuosa. Empiezas a escuchar estas historias y piensas: ´Hombre, tiene que haber más en esto´. Ella no es la persona que dice ser cuando está fuera, en sociedad. Esa es mi opinión".

Majerack dijo que se sintió obligado de hablar sobre su experiencia con la famosa tras ver acusaciones recientes sobre su mal comportamiento, particularmente aquellas de la estrella transgénero de YouTube Nikkie Tutorials, quien también describió a DeGeneres como fría y grosera, puesto que ni siquiera le saludó cuando llegó al foro.

SU EQUIPO LA DELATA

"Tal vez fui ingenua, pero esperaba que me recibieran con confeti: ´¡Bienvenida a The Ellen DeGeneres Show!´. Pero, en cambio, fui recibida por un becario enojado, quien se veía un poco agotado. Esperaba un show tipo Disney, pero obtuve uno de Teletubbies al anochecer", comentó Nikkie.

Otros miembros del equipo de grabación de DeGeneres la han criticado por su mala comunicación con ellos desde que comenzó la pandemia del coronavirus, así como los recortes salariales que les hizo para poder continuar con el programa desde su casa con un nuevo equipo de producción no sindicalizado.

ALZAN LA VOZ

Y en Twitter, personas que han tratado con la estrella o que conocen gente que ha laborado para ella también han expresado su descontento por el trato que les dio, movimiento iniciado por el comediante Kevin T. Porter, quien pidió en un tuit que le enviaran un mensaje con las historias más descabelladas que han escuchado sobre DeGeneres, en un esfuerzo para recaudar dinero para el Banco de Alimentos de Los Ángeles, según Daily Mail.