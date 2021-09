No es justo que gobierno ahorre mientras estados están en jauja: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no es justo que el gobierno federal ahorre, mientras que los gobiernos estatales y municipales están "en jauja", con gastos en cosas superfluas, altos salarios, asesores y comprando vehículos de lujo.



"No es justo que el gobierno federal esté ahorrando y que los gobiernos estatales y municipales estén en jauja. Me refiero a gastar en cosas superfluas, en lo que no es indispensable o los sueldos no solo de presidente municipales, regidores o viáticos, todos tenemos que hacer un esfuerzo, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre", expresó López Obrador en su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional.