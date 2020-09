No es fantasía, vamos saliendo de la crisis por Covid: AMLO

Al señalar que es evidente que hay un disminución en el número de contagios y son menos los mexicanos que pierden la vida por la pandemia del Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no es fantasía el que México va avanzando y se está saliendo de las crisis sanitaria y económica.

Al supervisar el avance del Programa Nacional de Reconstrucción, el Ejecutivo federal señaló que debido a que hubo una buena estrategia, "no nos rebasó la pandemia".

Sin embargo, el mandatario pidió a la población seguir acatando las medidas de sana distancia porque el virus del Covid-19 sigue causando daños entre la población.

"En Puebla, como en todo el país, estamos enfrentando dos crisis: la crisis sanitaria por el Covid, 19 y la crisis económica que se originó por esa pandemia, y vamos saliendo también. No es fantasía, vamos avanzando".

Y agregó: "En el caso de la pandemia ya es evidente de que hay una disminución en cuanto a contagio y lo más importante, ya son menos los que pierden la vida, esto que lamentamos tanto. Vamos recuperando empleo, vamos saliendo, estamos avanzando, enfrontando estas dos crisis, ya estamos viendo la luz que indica que vamos saliendo del túnel en el que nos encontrábamos"

"Desde luego, todavía no termina y no debemos confiarnos y debemos seguirnos cuidándonos y lo que nos recomiendan de la sana distancia pues hay que seguirlo cumpliendo, no confiarnos porque está todavía el virus, todavía la pandemia causando daños, todos sabemos de amigos, de familiares, de conocidos que han enfrentado esta terrible enfermedad", dijo.

Fue buena estrategia

Acompañado por el gobernador Miguel Barbosa, el presidente López Obrador afirmó que la pandemia "no nos rebasó" y todos aquellos poblanos y mexicanos, dijo, que necesitaron atención medica fueron atendidos porque hubo una buena estrategia.

"También es muy importante el decir que hay disponibilidad de camas, que no nos rebasó la pandemia y todos los poblanos y como sucedió en todo el país fueron atendidos, por eso hablo de que fue buena la estrategia".

"La estrategia en general, lo he venido repitiendo, ha funcionado. En otros países optaron por contratar deuda y se endeudaron y aplicaron la misma estrategia de siempre de orientar recursos a las grandes corporaciones económicas", aseveró.