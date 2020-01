No es factible rifa de avión: J. Espriú

El secretario de Comunicaciones, Javier Jiménez Espriú, consideró inviable la propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador de rifar el avión presidencial.

¿Es factible?, se le preguntó al arribar a Oaxaca, donde acompañará en su gira al Mandatario federal.

"No, no creo", contestó.

El funcionario fue abordado sobre el plan del Presidente, el cual desconocía.

"No, no se va a rifar, ¿cómo se va a rifar? Se va a subastar, una rifa es un boleto y usted se lo gana, eso no", señaló.

Tres decir esto, Jiménez Espriú se enteró que López Obrador dijo esta mañana en su conferencia que plantea vender 6 millones de "cachitos" en 500 pesos.

"Seis, ¿con cuántos?", preguntó al reportero.

Para el Secretario de Comunicaciones, existen otras opciones para la venta del avión TP-01.