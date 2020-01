No es factible rifa de avión

Oaxaca, México.

El Secretario de Comunicaciones, Javier Jiménez Espriú, consideró inviable la propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador de rifar el avión presidencial.

¿Es factible?, se le preguntó al arribar a Oaxaca, donde acompañará en su gira al Mandatario federal. "No, no creo", contestó. El funcionario fue abordado sobre el plan del Presidente, el cual desconocía. "No, no se va a rifar, ¿cómo se va a rifar? Se va a subastar, una rifa es un boleto y usted se lo gana, eso no", señaló.

Tres decir esto, Jiménez Espriú se enteró que López Obrador dijo esta mañana en su conferencia que plantea vender 6 millones de "cachitos" en 500 pesos. "Seis, ¿con cuántos?", preguntó al reportero. Para el Secretario de Comunicaciones, existen otras opciones para la venta del avión TP-01. "Yo creo que hay otras más próximas", finalizó.

El Presidente López Obrador inaugurará este viernes camino de concreto hidráulico en San Antonio Sinicahua, Oaxaca, cerca de Huajuapan de León y a cuatro horas de la capital de Oaxaca que recorrerá por carretera. Mañana inaugurará caminos de concreto hidráulico en Santos Reyes Yucuná y en San Andrés Nuxiño. El domingo, estará en Santa María Tepantlali y Xagacía. Las obras son parte de su programa de construcción de caminos rurales, 50 en una primera etapa en Oaxaca, Estado que ha visitado 13 veces desde que es Presidente. "Ya estoy avecindado en Oaxaca, vengo muy seguido, por algo será", dijo hoy.