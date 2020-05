No es estatizar, es poner orden: AMLO

Ciudad de México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno no busca estatizar la industria eléctrica, sino poner orden, y puso como ejemplo la carta de nacionalización que hizo el exmandatario Adolfo López Mateos.

"Ahora hay una polémica porque lo mismo de las farmacéuticas sucedía en la industria petrolera, en la industria eléctrica, ahora hay protestas porque estaban haciendo jugosos negocios en la CFE no sólo a costillas del erario, sino afectando al pueblo porque al pagar más por la energía eléctrica que se les compraba a estas empresas tenía que aumentar el precio de la luz y ahorita hay una campaña hasta en los periódicos más famosos del extranjero que vamos a estatizar. No, lo que estamos haciendo es poniendo orden y acabando con la corrupción que existía en la CFE, influyentismo, corrupción, sobreprecios, de todo", afirmó en su conferencia mañanera.

"No es estatismo. Yo recuerdo dos acciones importantes para reencauzar la vida pública de México a partir de poner por delante el interés del pueblo y la nación, la expropiación petrolera en 1938 porque las compañías petroleras se sentían dueñas de México".

"La otra decisión importante fue la que tomó Adolfo López Mateos en 1960 para nacionalizar la industria eléctrica porque lo mismo, porque había que electrificar al país y las empresas particulares sólo veían el negocio, no vamos a llegar hasta allá, no es eso. Aquí se trata de poner orden y acabar con la corrupción, yo hice el compromiso de que no íbamos a modificar las reformas estructurales, la reforma energética, y lo voy a cumplir, pero estas medidas son necesarias para garantizar que no aumente el precio de la luz".